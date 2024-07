Komponist Wolfgang Rihm ist tot

Karlsruhe: Wolfgang Rihm, einer der meistgespielten und prägendsten zeitgenössischen Komponisten, ist tot. Wie sein österreichischer Musikverlag in Wien mitteilte, starb er im Alter von 72 Jahren in der Nähe seiner Heimatstadt Karlsruhe. Rihm hatte seinen künstlerischen Durchbruch 1974 bei den Donaueschinger Musiktagen. Später wurde er Professor für Komposition an der Karlsruher Musikhochschule. Rihm schrieb für unterschiedliche Formate und Besetzungen: Kammermusik, Lieder, Solokonzerte, großformatige Orchesterwerke und Musiktheater. Zu den bekannten Werken zählen etwa "Die Hamletmaschine" oder "Jakob Lenz". Für die Eröffnung der Hamburger Elbphilharmonie 2017 schrieb Rihm eine Auftragskomposition.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2024 15:00 Uhr