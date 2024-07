Kommunen fordern mehr Investitionen in gleichwertige Lebensverhältnisse

Berlin: Mit Blick auf den ersten Gleichwertigkeitsbericht der Bundesregierung fordert der Städte- und Gemeindebund mehr Engagement zur Angleichung der Lebensverhältnisse in Deutschland. Aus Sicht von Hauptgeschäftsführer Berghegger muss vor allem im ländlichen Raum mehr getan werden. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte er, Ziel müsse die Entlastung der Ballungsräume sein. Konkret sprach er sich etwa für eine bessere Breitband- und Mobilfunkversorgung aus. Auch gute Bildungsangebote und die Anbindung der bislang unterversorgten Gebiete an den ÖPNV könnten die Lebens- und Standortqualität auf dem Land verbessern, so Berghegger. Ohne dauerhafte finanzielle Unterstützung von Bund und Ländern sei das aber nicht zu erreichen. Laut dem Gleichwertigkeitsbericht gibt es in Deutschland immer noch große regionale Unterschiede. Die Bundesregierung versucht diese mit verschiedenen Förderprogrammen auszugleichen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.07.2024 19:15 Uhr