Kommunen fordern Eindämmung der irregulären Migration

Berlin: Städte und Kommunen fordern die irreguläre Migration nach Deutschland deutlich einzudämmen. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Berghegger, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man erwarte von Bund und Ländern Signale und Maßnahmen, das Migrationsgeschehen zu ordnen, zu steuern und zu begrenzen. So sei etwa der Familiennachzug für viele Kommunen eine Herausforderung, daher sei eine Beschränkung auf Härtefälle notwendig, sagte Berghegger. Familiennachzug, also die Möglichkeit Ehegatten beziehungsweise eingetragene Lebenspartner, Elternteile und minderjährige, ledige Kinder nach Deutschland zu holen, solle nur gewährt werden, wenn geeigneter Wohnraum nachgewiesen werden könne. Es brauche zudem Impulse für eine bessere Integration von Flüchtlingen mit Bleibeperspektive, so Berghegger, und ein Bekenntnis zur Ausfinanzierung von Sprach- und Integrationskursen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.12.2024 02:00 Uhr