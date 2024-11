Kommunen brauchen zum Teil Jahre für die Bearbeitung von Einbürgerungsansträgen

Berlin: Wer sich in Deutschland einbürgern lassen will, muss mit Wartezeiten von mehreren Jahren rechnen. Die Welt am Sonntag hat von 20 befragten Kommunen konkrete Zahlen bekommen: Demnach kann es in Leipzig bis zu 50 Monate dauern, bis Anträge entschieden werden. Andere Städte melden eine Bearbeitungszeit von 18 Monaten. Verschärft wird das Problem möglicherweise durch die Reform des Einbürgerungsrechts im Juni. Seither ist die Zahl der Anträge in einigen der befragten Städte gestiegen. Berlin etwa meldet für die vergangene Woche durchschnittlich gut 100 Anträge täglich. - Die langen Bearbeitungszeiten können weitere rechtliche Probleme nach sich ziehen: So ist es möglich, eine Untätigkeitsklage einzureichen, wenn die Behörden nicht innerhalb von drei Monaten auf den Antrag reagieren. Das führt dann zu weiterem Verwaltungsaufwand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2024 12:00 Uhr