Kommunen brauchen teilweise Jahre für die Einbürgerung von Ausländern

Berlin: Ausländer, die einen Antrag auf Einbürgerung stellen, müssen zum Teil jahrelang auf einen deutschen Pass warten. Das hat eine Umfrage der "Welt am Sonntag" ergeben, an der sich 20 deutsche Großstädte beteiligten. So müssten Antragsteller in Leipzig mit einer Bearbeitungszeit von 50 Monaten rechnen. In Frankfurt am Main dauere es allein mehr als acht Monate bis zu einem ersten Vorsprechtermin, nach weiteren 14 Monaten beginne dann das Bearbeiten des Antrags. Mehrere andere Städte sprechen von einer realistischen Bearbeitungszeit von 18 Monaten. Die Zahl der Anträge sei in den befragten Kommunen deutlich gestiegen: Von rund 81.000 im Jahr 2022 auf bereits rund 123.000 im laufenden Jahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2024 11:00 Uhr