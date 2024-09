Kommunale Kliniken in Bayern sind von Warnstreiks betroffen

München: Ärzte an den kommunalen Kliniken sind heute bundesweit zum Warnstreik aufgerufen. Nach Angaben des Marburger Bundes beteiligen sich in Bayern rund 200 Krankenhäuser, unter anderem in München, Nürnberg, Rosenheim, Bayreuth, Ingolstadt, Schweinfurt und Neumarkt in der Oberpfalz. Die Notdienste sind demnach gesichert. Patienten müssen sich aber darauf einstellen, dass geplante Operationen verschoben werden. Die Gewerkschaft fordert für die Ärztinnen und Ärzte 8,5 Prozent höhere Einkommen und Erleichterungen im Schichtdienst. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände bezeichnete die Forderung als vollkommen überzogen und nicht finanzierbar. Die nächste Verhandlungsrunde findet morgen in Berlin statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2024 07:00 Uhr