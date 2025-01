Kolumbien akzeptiert US-Militärmaschinen mit abgeschobenen Migranten

Washington: Die USA haben mit Zoll-Drohungen die Abschiebung von Migranten nach Kolumbien durchgesetzt. Die dortige Regierung hatte sich am Wochenende geweigert, zwei Militärmaschinen mit abgeschobenen Kolumbianern landen zu lassen. Kolumbien wollte Abschiebungen nur in zivilen Flugzeugen akzeptieren. US-Präsident Trump kündigte daraufhin umgehend Strafzölle von 25 Prozent für Einfuhren aus dem südamerikanischen Land an. Kolumbiens Staatschef Petro drohte zwar zunächst mit Gegenzöllen, knickte aber wenige Stunden später ein. Trumps Sprecherin wertet dies als großen Erfolg für die USA. Sie schrieb, die Ereignisse machten deutlich, dass Amerika wieder respektiert werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2025 09:00 Uhr