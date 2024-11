Koalitionsvertrag von SPD und BSW in Brandenburg steht

Potsdam: Etwas mehr als zwei Monate nach der Landtagswahl in Brandenburg haben sich SPD und BSW auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. BSW-Landeschef Robert Crumbach sagte, man werde ihn heute vorstellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist auch die Frage der Mehrheit bei der Ministerpräsidentenwahl geklärt. Die SPD von Regierungschef Woidke und das BSW hätten die letzten Streitpunkte ausgeräumt. In der ersten Dezember-Woche sollen Parteitage von SPD und BSW endgültig über den Vertrag entscheiden. Dann könnte Woidke am 11. Dezember im Landtag wieder zum Ministerpräsidenten gewählt und vereidigt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2024 10:00 Uhr