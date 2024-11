Koalitionsverhandlungen in Brandenburg und Thüringen beginnen

Potsdam: Nach langen Sondierungen starten in Brandenburg und Thüringen heute die Koalitionsverhandlungen für neue Landesregierungen. In Potsdam wollen die SPD von Ministerpräsident Woidke und das Bündnis Sahra-Wagenknecht ein rot-lila Bündnis schmieden. Dort soll der Koalitionsvertrag bis Ende des Jahres stehen. In Erfurt laufen die Verhandlungen von CDU, SPD und BSW. Damit würde die Partei von Sahra Wagenknecht aus dem Stand Regierungsverantwortung übernehmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.11.2024 04:00 Uhr