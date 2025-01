Koalitionsverhandlung in Österreich sind gescheitert

Wien: In Österreich sind die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos gescheitert. Es sei kein Durchbruch erzielt worden, teilte die Parteichefin der Liberalen, Meinl-Reisinger, am Vormittag mit, nachdem die Vorsitzenden der drei Parteien gestern noch bis spätabends verhandelt hatten. Man sage aber nicht Nein zur Verantwortung für Österreich, zu Reformen und erzielten Kompromissen, betonte Meinl-Reisinger und kündigte an: Die vereinbarten Pläne - gerade im Bildungsbereich - würden die Neos künftig im Parlament unterstützen. - Bei der Nationalratswahl Ende September war die rechtspopulistische FPÖ zwar stärkste Kraft geworden. Parteichef Kickl fand aber keinen Partner für eine Regierungsbildung. Bundespräsident Van der Bellen hatte daher die zweitplatzierte ÖVP mit der Regierungsbildung beauftragt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.01.2025 11:15 Uhr