Koalitionspolitiker kritisieren Söders Asyl-Vorschläge

Berlin: Bayerns Ministerpräsident Söder bekommt Gegenwind für seine Forderung, das Asylrecht zu ändern. Er hatte in der "Welt am Sonntag" dafür plädiert, alle Menschen direkt an der Grenze zurückzuweisen, die keinen Anspruch auf Schutz hätten. SPD-Generalsekretär Kühnert sagte dem "Tagesspiegel", es irritiere, dass Söder am Grundgesetz herumschrauben wolle, nachdem CDU-Chef Merz das vor wenigen Tagen ausgeschlossen habe. Kühnert zufolge nutzt die Union politisch notwendige Debatten zur Profilierung in der Kanzler-Kandidaten-Frage. Auch Grünen-Fraktionsvize Audretsch warf Söder vor, an seiner persönlichen Zukunft zu arbeiten, während es um die Sicherheit in Deutschland gehe. FDP-Vizechef Kubicki sprach von einer "typisch bayerischen Illusion".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2024 21:00 Uhr