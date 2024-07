Koalitionsfraktionen erwarten Haushaltseinigung bis Freitag

Berlin: Die Ampel-Koalition strebt bis Ende der Woche eine Grundsatzeinigung zum umstrittenen Bundeshaushalt für das nächste Jahr an. SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Mast sprach von Fortschritten bei den Beratungen der Koalitionsspitzen. Sie zeigte sich zuversichtlich, dass man bis Freitag die politischen Leitplanken habe. Offenbar in Erwartung einer Einigung setzte die SPD-Fraktion für Freitagmorgen eine Sondersitzung an. Der Freitag ist der letzte Sitzungstag des Bundestags vor der parlamentarischen Sommerpause.

