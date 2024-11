Koalition will Nachtragshaushalt verschieben

Berlin: Die Koalition will den Beschluss zum Nachtragshaushalt fürs laufende Jahr verschieben. Das haben die führenden Haushaltspolitiker von SPD, Grünen und FDP mitgeteilt. Beim Nachtragshaushalt geht es darum, Finanzlöcher zu stopfen, die zum Beispiel durch höhere Ausgaben fürs Bürgergeld und geringere Steuereinnahmen entstanden sind. Das wäre eigentlich diese Woche fällig. Nun sollen diese Fragen aber gemeinsam mit dem Haushalt 2025 geklärt werden, weil sie - wie es heißt - in untrennbarem Zusammenhang stehen. Diese Beratungen stehen erst kommende Woche an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2024 09:45 Uhr