Kliniken beklagen schlechte wirtschaftliche Situation

Berlin: Den Krankenhäusern in Deutschland geht es wirtschaftlich so schlecht wie seit 20 Jahren nicht. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Deutschen Krankenhausgesellschaft DKG, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Gut 60 Prozent der Kliniken haben demnach im vergangenen Jahr Verluste geschrieben. Fürs laufende Jahr rechnen sogar fast 80 Prozent der befragten Krankenhäuser mit roten Zahlen. Nur fünf Prozent bewerten ihre Situation als gut. Hauptgrund für die schlechte Lage seien die gestiegenen Kosten für Personal und Ausstattung. DKG-Vorstandschef Gaß nennt die Situation bedrohlich. Die Schieflage könne die Krankenhausträger im kommenden Jahr zu Einschnitten in der Patientenversorgung zwingen. In Bayern steht auch die ambulante Versorgung vor großen Herausforderungen. Nach Angaben von Gesundheitsministerin Gerlach sind schon jetzt rund 500 Hausarzt-Sitze unbesetzt. Wegen der demographischen Entwicklung werde sich der Ärztemangel verschärfen - vor allem auf dem Land.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2024 06:00 Uhr