Klinik Haar gedenkt deportierter Patienten

Haar: Im psychiatrischen Krankenhaus des Bezirks Oberbayern wird heute an die Deportation von Patienten in der Zeit des Nationalsozialismus erinnert. Am 18. Januar 1940 wurden aus der damaligen Pflegeanstalt Eglfing-Haar erstmals 25 Männer in die Tötungsanstalt Grafeneck deportiert. Das war nach Angaben der Klinik der "Beginn eines hunderttausendfachen Mordens". Zur heutigen Veranstaltung werden auch Angehörige erwartet. Das neue Denkmal "Bibliothek der Namen" erinnert an die rund 4.000 Patienten der Klinik, die von den Nationalsozialisten zu Tode gehungert, totgespritzt oder anders umgebracht wurden.

