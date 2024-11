Klingbeil zeigt sich genervt von Spekulationen über Koalitions-Ende

Berlin: In der Diskussion über das Grundsatzpapier von FDP-Chef Lindner kommt neue Kritik vom Koalitionspartner SPD. Parteichef Klingbeil stört besonders, dass es dadurch zunehmende Spekulationen über ein Ende der Ampel-Koalition gibt. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte Klingbeil, das nerve die Menschen im Land und auch ihn selbst. Über Lindners Papier sagte der SPD-Chef, Vorschläge seien immer willkommen. Seine Partei werde aber nicht reichen Menschen mehr geben, Arbeitnehmer länger arbeiten lassen und sie später in Rente schicken. Lob für Lindners Papier kommt von CDU-Chef Merz. Er schreibt in seinem Newsletter, die Vorschläge des FDP-Vorsitzenden seien darauf ausgerichtet, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft zu stärken. Merz zufolge sind einige Punkte aus Lindners Papier zum Teil wörtlich aus Unions-Anträgen im Bundestag übernommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2024 09:00 Uhr