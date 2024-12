Klingbeil und Söder fordern mehr Sicherheit nach Magdeburg

Magdeburg: Nach dem Anschlag in Magdeburg werden erneut Forderungen nach einer rigideren Sicherheitspolitik laut. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, wer mit Terroranschlägen drohe oder diese verherrliche, verliere das Recht, in Deutschland zu bleiben. Derartige Vorfälle sollten seiner Ansicht nach auch bei der Frage einfließen, ob jemandem Asyl gewährt wird oder nicht. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder sagte in der "Bild am Sonntag", er halte es für ganz zentral, ein neues Sicherheitspaket zu machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2024 17:00 Uhr