Klingbeil hält an Scholz als Kanzlerkandidat fest

Berlin: Die SPD-Spitze will nach Angaben von Parteichef Klingbeil in den nächsten Tagen den Fahrplan für die Kür von Bundeskanzler Scholz zum Kanzlerkandidaten festlegen. "Wir wollen mit Olaf Scholz in diesen Wahlkampf gehen", sagte Klingbeil in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Er räumte ein, dass es in der Partei aber auch andere Meinungen über die Kanzlerkandidatur gebe. Nach einer Reihe von Kommunalpolitikern hatten zuletzt auch einzelne Bundestagsabgeordnete eine Kandidatur von Verteidigungsminister Pistorius gefordert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2024 05:00 Uhr