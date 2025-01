Klingbeil erwartet "Balance-Akt" im Verhältnis zu den USA

Berlin: In den Beziehungen zur neuen US-Regierung erwartet SPD-Chef Klingbeil einen Balance-Akt. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Klingbeil, einerseits sei ein enges transatlantisches Verhältnis weiter wichtig. Andererseits sei man in Europa irritiert über manche, nicht nachvollziehbare Entscheidungen des neuen Präsidenten Trump. Man müsse sich in Europa auf die eigene Stärke besinnen, dazu gehöre auch die Verteidigungsfähigkeit zu verbessern. Trump fordert von den Europäern, fünf Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Dazu sagte CDU-Chef Merz im Deutschlandfunk, man müsse erst einmal versuchen, für die nächsten drei oder vier Jahre mindestens zwei Prozent zu erreichen. Dafür müsse eine Haushaltslücke von 30 bis 40 Milliarden Euro pro Jahr geschlossen werden.

