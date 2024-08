Klimawandel gefährdet laut DAV die Berghütten

München: Der Klimawandel gefährdet laut dem Deutschen Alpenverein auch den Betrieb von Berghütten. Die größten Probleme sind demnach steigende Temperaturen im Gebirge und zunehmender Wassermangel. Wie der DAV weiter mitteilte, gibt es bereits bei 10 Prozent der 200 von ihm bewirtschafteten Hütten akuten Handlungsbedarf. So sei die Prager Hütte in den Hohen Tauern in Österreich zum dritten Mal in Folge wegen Wassermangels vorzeitig geschlossen worden.

