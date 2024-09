Klimaschützer wollen in rund 110 Orten demonstrieren

Berlin: Weltweit wollen heute wieder Menschen für den Klimaschutz demonstrieren - alleine in Deutschland an mehr als 100 Orten. Aufgerufen hat die Bewegung "Fridays for Future". Die Sprecherin der Bewegung in Deutschland, Carla Reemtsma, beklagte große Rückschritte beim Klimaschutz: Im BR sagte sie, nachdem sich bei der letzten Bundestagwahl nahezu jede Partei zum Klimaschutz bekannt habe, erlebe man derzeit eine Rolle rückwärts. Sie warf CDU-Chef Merz mit Hinblick auf seine Aussagen zu dem Thema eine verantwortungslose Strategie vor. In Bayern sind heute unter anderem Demonstrationen in München, Augsburg und Kempten geplant.

