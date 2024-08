Klimaktivisten legen erneut mit Protestaktionen Flughäfen lahm

Nürnberg: Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" haben in der Früh mit Protestaktionen auf mehreren Airports erneut den Flugverkehr beeinträchtigt. In Bayern war der Flughafen in Nürnberg betroffen: Dort hatten sich zwei Frauen auf dem Rollfeld festgeklebt, so dass der Betrieb kurzzeitig eingestellt werden musste. Es kam zu Verspätungen und Umleitungen. Laut Polizei wurde der Flugverkehr inzwischen wieder freigegeben. Auch in Köln-Bonn konnten zwischenzeitlich keine Maschinen mehr abheben und landen, der Stuttgarter Flughafen war ebenfalls von Aktionen betroffen. In Berlin konnte die Polizei Demonstranten daran hindern, sich auf der Rollbahn festzukleben. Bundesinnenministerin Faeser verurteilte die Blockaden. Auf der Plattform X schrieb sie, diese kriminellen Aktionen seien "gefährlich und dumm". Wörtlich fügte sie hinzu: "Die Chaoten riskieren nicht nur ihr eigenes Leben, sondern gefährden auch andere." - Die Klimaaktivisten fordern einen Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2024 11:00 Uhr