Klimakonferenz ringt um Finanzierung von Hilfen

Baku: Zu Beginn der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan sehen sich reiche Länder wie Deutschland mit Geldforderungen in großer Höhe konfrontiert. Mindestens tausend Milliarden US-Dollar pro Jahr erwarten allein die 45 ärmsten Entwicklungsländer von den Industriestaaten, um die Erderwärmung einzudämmen. Klima-Staatssekretärin Morgan sagte dazu in Baku, Deutschland stelle sich grundsätzlich der Verantwortung. Es müssten aber alle Staaten zahlen, die es sich leisten können. Aus EU-Sicht stehen unter anderem China und die reichen Golfstaaten in der Pflicht, Klimahilfen zu zahlen. Nach der jahrzehntelangen UN-Logik sind sie aber als Empfängerländer eingestuft. Eine neue Finanzierung der Klimaschutzmaßnahmen steht im Mittelpunkt der zweiwöchigen Konferenz. Der Handlungsdruck ist groß: In diesem Jahr hat sich der Planet erstmals um mehr als 1,5 Grad aufgeheizt im Vergleich zur vorindustriellen Zeit - es wird nach Berechnungen des EU-Klimadienstes wohl das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

