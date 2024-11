Klimakonferenz in Baku ringt weiter um Finanzierungsfragen

Baku: Bei der UN-Klimakonferenz geht das Ringen um Geldfragen weiter. Die als Entwicklungsländer eingestuften Staaten fordern eine Verzehnfachung der bisherigen Zahlungen - statt hundert, sollen die Industrieländer künftig mehr als tausend Milliarden Euro jährlich bereitstellen. Die EU zeigt sich bei der Konferenz in Aserbaidschan inzwischen offensichtlich bereit., ihren Beitrag in den kommenden zehn Jahren auf 300 Milliarden Euro aufzustocken. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht. Der Sprecher der afrikanischen Gruppe, Ali Mohamed, sagte am Rande der Verhandlungen, sollten die Industriestaaten ihr Angebot nicht deutlich erhöhen, werde die Klimakonferenz scheitern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2024 12:00 Uhr