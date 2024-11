Klimakonferenz in Baku beginnt

Baku: In Aserbaidschans Hauptstadt beraten ab heute Vertreter von fast 200 Staaten über Klimaschutz und über viel Geld. Bei der Klimakonferenz der Vereinten Nationen steht im Fokus, dass wohlhabendere, viel klimaschädliches Gas produzierende Staaten ärmeren Ländern Schäden ausgleichen, die durch den Klimawandel entstanden sind. Bisher sind dafür 100 Milliarden Euro vorgesehen. Neue Forderungen gehen in den Billionen-Euro-Bereich. Aus Deutschland nehmen an der Klimakonferenz unter anderem Bundeswirtschaftsminister Habeck und Außenministerin Baerbock teil sowie Jennifer Morgan, die Sonderbeauftragte für Klimapolitik im Auswärtigen Amt. Diese sagte im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, es gehe um einen neuen Ansatz für Klimafinanzierung und wie mehr Länder daran teilnähmen. Ein besonderes Augenmerk richtet sich dabei auf China.

