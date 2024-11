Klimakonferenz einigt sich auf Verdreifachung der Hilfen

Baku: Nach zähem Ringen hat die UN-Klimakonferenz milliardenschwere Mehrausgaben an die als Entwicklungsländer eingestuften Staaten beschlossen. Der jährliche Beitrag der Industriestaaten soll ab 2026 auf 300 Milliarden Dollar pro Jahr verdreifacht werden. Die Nehmerländer hatten ein Vielfaches gefordert, nämlich 1,3 Billionen. Diese Summe wird in dem Abschlussdokument auch als Zielgröße genannt; bis zur nächsten Weltklimakonferenz sollen Möglichkeiten dafür ausgelotet werden. Zu den Empfängerländern gehören beispielsweise auch China, Saudi-Arabien und Katar. Sie werden - Zitat - "ermutigt, auf freiwilliger Basis" Beiträge zu leisten". Die Unterhändlerin von Indien, das ebenfalls Nehmerland ist, nannte die vereinbarte Summe "abgründig klein" und "dürftig". Bundesaußenministerin Baerbock sprach von einem Einstieg in ein neues Kapitel der Klimafinanzierung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2024 08:00 Uhr