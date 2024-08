Klimaaktivisten protestieren erneut mit Klebe-Aktion an Flughäfen

Nürnberg: An mehreren deutschen Flughäfen haben Aktivisten der "Letzten Generation" am Morgen erneut für ein Ende fossiler Energieträger demonstriert. In Nürnberg klebten sich zwei Frauen auf dem Rollfeld fest, sodass der Flugbetrieb kurzzeitig eingestellt werden musste. Sieben Starts wurden verschoben, ein Flug wurde umgeleitet. Wie ein Polizeisprecher dem BR bestätigte, konnte die beiden Aktivisten inzwischen vom Boden gelöst werden. Der Flugverkehr wurde wieder freigegeben. Proteste gab es auch an den Flughäfen Berlin-Brandenburg und Stuttgart. Am Airport Köln-Bonn musste der Flugbetrieb ebenfalls vorübergehend unterbrochen werden, weil sich Aktivisten auf einer Zufahrt zu einer Start- und Landebahn festgeklebt hatten. In Berlin wurde außerdem die SPD-Parteizentrale im Bezirk Kreuzberg mit oranger Farbe besprüht - nach Angaben der Polizei von Mitgliedern der "Letzten Generation".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2024 09:00 Uhr