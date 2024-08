Klimaaktivisten legen Flughafen Leipzig/Halle lahm

Leipzig: Mehrere Aktivisten der sogenannten "Letzten Generation" haben in der Nacht auf dem Gelände des Flughafens für mehr Engagement beim Klimaschutz demonstriert. Fünf Menschen hätten sich auf der Rollbahn festgeklebt, sagte ein Polizeisprecher. Zwei weitere seien daran gehindert worden. Der Frachtflugbetrieb musste für mehrere Stunden eingestellt werden. Mittlerweile sei aber eine von zwei Start- und Landebahnen wieder für den Betrieb freigegeben. Bei den Passagierflügen kann es laut dem Flughafenbetreiber trotzdem noch zu Verzögerungen kommen. In der vergangenen Woche hatten bereits Klima-Demonstrationen an den Flughäfen Frankfurt und Köln/Bonn für Einschränkungen gesorgt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2024 06:00 Uhr