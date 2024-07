Klimaaktivisten legen Flughafen Köln/Bonn lahm

Köln: Fünf Klimaaktivisten haben sich laut Polizeiangaben auf dem Vorfeld des Flughafens Köln/Bonn festgeklebt. Starts und Landungen wurden eingestellt. Die Gruppe "Letzte Generation" teilte mit, es handele sich um den Teil einer internationalen Protestkampagne. Geplant seien heute Aktionen in mehr als zehn Ländern. Gegen die Aktivisten am Flughafen Köln/Bonn wird unter anderem wegen Hausfriedensbruchs und gefährlichem Eingriff in den Flugverkehr ermittelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2024 09:00 Uhr