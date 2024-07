Klimaaktivisten klettern auf Ulmer Münster

Ulm: In der baden-württembergischen Stadt hat die Polizei mehrere Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten vorübergehend festgenommen. Sie waren am Morgen auf den Turm des weltbekannten Ulmer Münsters geklettert. In rund 70 Metern Höhe befestigten sie ein Banner mit der Aufschrift "Wäre Jesus Klimaaktivist?". Spezialkräfte von Polizei und Feuerwehr holten das Banner und die jungen Menschen schließlich vom Turm. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs ein. Ein Sprecher der Aktivisten erklärte, man habe möglichst gut sichtbar für christliche Werte in der europäischen Klimapolitik werben wollen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.07.2024 18:45 Uhr