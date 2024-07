Klimaaktivisten droht nach Flughafenblockade Schadensersatz in Millionenhöhe

Frankfurt am Main: Die Lufthansa will nach der Blockade an Deutschlands größtem Flughafen Schadenersatz von den Aktivisten der sogenannten "Letzten Generation" fordern. Wie ein Sprecher der Bild am Sonntag gesagt hat, wird die Schadenssumme derzeit noch ermittelt. Sie werde aber deutlich höher ausfallen als bisherige Forderungen an die Blockierer. Für die Rollfeld-Besetzungen der Flughäfen in Hamburg, Düsseldorf und Berlin hatte die Lufthansa dem Blatt zufolge 740.000 Euro an Schadenersatz verlangt. Bei der Blockade am Frankfurter Flughafen am Donnerstag waren rund 230 von 1.400 geplanten Flügen ausgefallen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2024 06:00 Uhr