Klima-Aktivisten besetzen Rollfeld des Nürnberger Flughafens

Nürnberg: Klimaaktivisten der sogenannten "Letzten Generation" haben am Morgen erneut in mehreren deutschen Städten Protestaktionen gestartet. Wie die Polizei mitteilte, haben sich zwei Personen Zugang zum Rollfeld des Albrecht-Dürer-Flughafens in Nürnberg verschafft. Der Flugbetrieb dort ist nun bis auf Weiteres eingestellt, hieß es. Der "Letzten Generation" zufolge drangen Aktivisten auch auf das Gelände der Flughäfen Berlin-Brandenburg, Stuttgart und Köln-Bonn ein. Die Start- und Landebahn würden dabei nicht betreten, heißt es in einer Mitteilung der Gruppe. Und weiter: Die Klimakatastrophe sei viel beängstigender als jede Strafandrohung. Das Bundeskabinett hatte vor wenigen Wochen einen Straftatbestand für das unberechtigte Eindringen auf Start- und Landebahnen auf den Weg gebracht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2024 07:00 Uhr