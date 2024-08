Klima-Aktivisten behindern erneut den Flugverkehr - unter anderem in Nürnberg

Nürnberg: Mitten in den Sommerferien haben Klimaaktivisten der sogenannten "Letzten Generation" in mehreren deutschen Städten Flughäfen blockiert. Am Albrecht-Dürer-Airport in Nürnberg kam es vereinzelt zu Verspätungen und Umleitungen. Betroffen waren nach Informationen des Bayerischen Rundfunks etwa Verbindungen nach Kreta, Palma de Mallorca und Amsterdam. Inzwischen läuft der Flugverkehr wieder. Der "Letzten Generation" zufolge drangen Aktivisten auch auf das Gelände der Flughäfen Berlin-Brandenburg, Stuttgart und Köln-Bonn ein. In Köln-Bonn war der Flugverkehr ebenfalls zwischenzeitlich eingestellt. Außerdem wurde in den frühen Morgenstunden die SPD-Parteizentrale in Berlin-Kreuzberg mit oranger Farbe besprüht. Wie die Polizei mitteilte, ist auch dafür die "Letzte Generation" verantwortlich. - Die Klimaaktivisten fordern, dass Deutschland bis 2030 keine fossilen Energien mehr nutzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.08.2024 07:45 Uhr