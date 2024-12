Kitas haben bundesweit zu wenig qualifiziertes Personal

Gütersloh: In Kindertagesstätten in Deutschland arbeiten deutlich zu wenig höher qualifizierte Fachkräfte. Das zeigt der Ländermonitor "Frühkindliche Bildung" der Bertelsmann-Stiftung. Schlusslicht in der Statistik ist Bayern. Ziel ist es, dass mindestens 85 Prozent der Mitarbeitenden in Kitas als Erzieher ausgebildet sind. Diesen Wert erzielen nach der bundesweiten Definition aber nur drei Prozent der bayerischen Kitas. Die Studienautorinnen fordern für den Freistaat daher eine Aus- und Fortbildungsoffensive für eine zukunftsfähige frühkindliche Bildung. Sorge macht den Studienautorinnen auch, dass die Hälfte des Erzieherpersonals über zu hohe Arbeitsbelastung klagt und dass viele überlegen, den Beruf wieder aufzugeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2024 09:00 Uhr