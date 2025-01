Kita-Fachkräfte kritisieren verpflichtende Sprachtests

Augsburg: Kita-Fachkräfte kritisieren die verpflichtenden Sprachtests für Kinder in Bayern als unnötige Belastung. Für die Öffentlichkeit klinge das Vorhaben gut, tatsächlich werde aber auch jetzt schon erhoben, auf welchem Stand die Kinder seien - das sagte die Augsburger Fachberaterin für Sprach-Kitas, Bauer, dem BR. Man habe auf dem Schirm, welche Kinder gefördert werden müssen. Bauer kritisiert, dass nun mehr Arbeit auf die Erzieherinnen und Kitas zukomme. Sie müssten nicht nur die Erhebungen in die Wege leiten, sondern auch die Organisation der Fördermaßnahmen übernehmen - und das, obwohl die Belastung ohnehin schon hoch sei. In Bayern müssen von Februar an alle Kinder vor der Einschulung einen verpflichtenden Sprachtest ablegen und - falls - nötig, anschließend Deutsch-Vorkurse besuchen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2025 09:00 Uhr