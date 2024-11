Kirchseeon hat ersten Perchtenlauf der Saison durchgeführt

Kirchseeon: In der oberbayerischen Gemeinde hat der erste Perchtenlauf der Saison stattgefunden. Regelmäßig ziehen dabei mehr als 70 Teilnehmer in aufwändiger Verkleidung als Gruselgestalten durch den Ort. Bei den Perchten handelt es sich um Sagengestalten in Verbindung mit den Raunächten rund um die Wintersonnenwende. Sie gelten als Glücks- und Segensbringer. In Kirchseeon findet der Perchtenlauf seit 70 Jahren statt; er zählt inzwischen zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland.

