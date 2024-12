Kirchliche Hilfswerke starten Spendenaktionen

Bamberg: Die kirchlichen Hilfswerke „Brot für die Welt“ und "Adveniat" starten heute - zum ersten Advent - ihre Spendenaktionen zur Weihnachtszeit. Die Aktion der evangelischen Organisation hat das Motto „Wandel säen“, im Mittelpunkt steht der Kampf gegen Hunger und Mangelernährung. Das katholische Hilfswerk legt den Fokus auf die Situation von Jugendlichen in Lateinamerika. Die Kampagne von „Brot für die Welt“ wird mit einem Festgottesdienst in Bamberg eröffnet. Den Auftakt bei Adveniat macht ein Festgottesdienst mit dem Augsburger Bischof Bertram Meier in der Pfarrkirche Maria unterm Kreuz in Königsbrunn.

