Kirchen kritisieren Gesetzentwurf der Union zur Migration

Berlin: Die beiden großen Kirchen stellen sich kurz vor den anstehenden Bundestagsabstimmungen gegen den scharfen Migrationskurs der Union. In einem Brandbrief an alle Bundestagsabgeordneten heißt es wörtlich: "Zeitpunkt und Tonlage der aktuell geführten Debatte befremden uns zutiefst". Die Vertreter der katholischen Bischöfe und des Rats der Evangelischen Kirche warnen, die Debatte sei geeignet, alle in Deutschland lebenden Migrantinnen und Migranten zu diffamieren und Vorurteile zu schüren. Die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen hätte nach aktuellem Wissensstand keinen der letzten Anschläge verhindert. Die Kirchen kritisieren auch, dass die Union ihre Vorhaben notfalls mit den Stimmen der AfD durchsetzen will. Sie warnen vor einem massiven Schaden der deutschen Demokratie, wenn politische Versprechen nicht eingehalten werden. Zuvor hatten unter anderem bereits der DGB und der Paritätische Wohlfahrtverband die Pläne von CDU und CSU kritisiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2025 10:00 Uhr