Kinder sollen in Bayern auch in Bade-Seen schwimmen lernen

München: Um wieder mehr Kindern das Schwimmen beizubringen, sollen Kurse nicht mehr nur in Schwimmbädern, sondern auch an Bade-Seen im Freistaat angeboten werden. Dafür hat die Wasserwacht ein Konzept vorgestellt. Im Rahmen der Aktion "Bayern schwimmt" bietet die Wasserwacht zahlreiche Aktionen an. Zur Begründung hieß es, viele Kommunen könnten sich den Bau und Betrieb von Schwimmbädern nicht mehr leisten. So trenne sich die Wasserwacht Bayern notgedrungen von einem langjährigen Tabu. Denn Schwimmkurse an Freigewässern hatte man bisher kritisch gesehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2024 20:00 Uhr