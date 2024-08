Kinder nutzen Smartphones immer länger

Berlin: Kinder und Jugendliche verbringen täglich im Schnitt mehr als zwei Stundenmit ihrem Smartphone. Bei den 16- bis 18-Jährigen lag der Anteil sogar bei 201 Minuten, wie eine heute vorgestellte Studie des Branchenverbandes Bitkom ergab. Ganz vorne lag dabei die Videoplattform Youtube mit 87 Prozent, gefolgt von Instagram, Snapchat und TikTok. Zudem will laut der Studie eine Mehrheit der Heranwachsenden nicht mehr ohne Internet leben. So stimmten 57 Prozent der Aussage zu "Ich kann mir ein Leben ohne Internet nicht vorstellen". Allerdings räumten auch 42 Prozent der Befragten ein, mehr Zeit in den Sozialen Netzwerken zu verbringen, als sie eigentlich möchten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2024 13:00 Uhr