Kiew wird erneut aus der Luft angegriffen

Kiew: Am frühen Morgen haben ukrainische Luftabwehreinheiten versucht, einen russischen Luftangriff auf Kiew abzuwehren. Dies teilt die Militärverwaltung der Hauptstadt mit. Details sind noch nicht bekannt. Für die Hauptstadt Kiew und die umliegenden Regionen war in der Nacht eine Luftangriffswarnung herausgegeben worden. Angesichts der andauernden Kämpfe gegen Russland sorgt sich die Ukraine nun offenbar um eine nachlassende Unterstützung aus Deutschland. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Makeiev, sagte der ARD, die Bundesrepublik gehöre zu den größten Unterstützern seines Landes. Er hoffe nun darauf, dass der Bundestag bei den jetzt anstehenden Haushaltsberatungen weitere Hilfen freigibt. Die Ampel-Spitzen planen laut Medienberichten in ihrem aktuellen Etatentwurf, Kiew keine weiteren Gelder als die bisher schon zugesagten acht Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2024 06:00 Uhr