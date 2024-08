Kiew und Moskau melden jeweils Angriffe der Gegenseite

Kiew: Die Ukraine hat nach eigenen Angaben russische Angriffe auf die Hauptstadt Kiew abgewehrt. Laut dem ukrainischen Militär feuerte Russland Marschflugkörper ab. Dank der Flugabwehr habe es keine Verletzten oder Schäden gegeben. Auch die russische Seite berichtete von Angriffen. In der Region Rostow sei am Morgen bei einem ukrainischen Drohnenangriff ein Öllager in Brand geraten. Gleichzeitig setzt die Ukraine ihre Offensive auf russischem Gebiet fort und zerstörte nach eigenen Angaben eine weitere wichtige Brücke. Bereits gestern hatte die russische Führung Kiew vorgeworfen, eine strategisch wichtige Brücke in der Nähe des Kampfgeschehens in der Region zerstört zu haben. Die ukrainische Armee hatte am 6. August überraschend die Offensive in der Region Kursk begonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2024 12:00 Uhr