Kiew meldet mehrere Angriffswellen

Kiew: Russland hat die ukrainische Hauptstadt in der Nacht mehrmals mit Drohnen angegriffen. Laut Bürgermeister Klitschko kamen die Attacken aus unterschiedlichen Richtungen, die Luftabwehr war im Einsatz. In großen Teilen der Ukraine herrscht Luftalarm. Russland meldet seinerseits Drohnenangriffe aus der Ukraine in verschiedenen Regionen. Bundeskanzler Scholz betont, dass die Haltung zur Unterstützung der Ukraine auch im Wahlkampf eine Rolle spielen wird. Das Thema bewege die Bürger, er habe als Kanzler dafür gesorgt, dass Deutschland größter Unterstützer der Ukraine nach den USA ist, sagte er im ZDF. Er habe aber auch dem Druck standgehalten, Marschflugkörper zu liefern oder Angriffe auf Ziele in Russland zu erlauben. In Brüssel tagt heute der Nato-Ukraine-Rat - im Mittelpunkt steht die Ausweitung der Rüstungsproduktion in dem angegriffenen Land.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2024 07:00 Uhr