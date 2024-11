Kiew attackiert russisches Gebiet mit britischen Lenkwaffen

Kiew: In der russischen Region Kursk hat die Ukraine offenbar mit britischen Marschflugkörpern eine Kommandozentrale attackiert. Das melden britische und russischen Medien. Demnach sollen bis zu zwölf Geschosse vom Typ Storm-Shadow dort eingeschlagen sein, wo Russland und Nordkorea ihre Rückeroberung des von der Ukraine besetzten russischen Gebiets organisieren. Die britische Regierung wollte den mutmaßlichen Einsatz ihrer Lenkwaffen nicht kommentieren. Nach einem Angriff mit US-amerikanischen Atacms-Raketen in der russischen Region Brijansk hatte Russlands Geheimdienstchef gestern Nato-Ländern mit Vergeltung gedroht, wenn deren Langstreckenwaffen auf russischem Gebiet eingesetzt würden. Durch russische Angriffe in den Morgenstunden kam es unter anderem in den Regionen Odessa, Dnipropetrovsk and Donetsk zu Explosionen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2024 09:00 Uhr