Kieler Woche am Abend feierlich eröffnet

Kiel: In der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt ist am Abend mit einem großen Festakt die Kieler Woche eröffnet worden. Bundesratspräsidentin Schwesig und der frühere Fußball-Star Fin Bartels haben mit einem Schiffshorn das symbolische Start-Signal gegeben. Tausende Zuschauer verfolgten das Spektakel auf dem Rathausmarkt. Kiels Oberbürgermeister Kämpfer hieß alle Besucher willkommen. Er wünschte ihnen viel Freude in den kommenden Tagen. Beim größten Volksfest des Nordens werden drei Millionen Besucher erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2024 08:00 Uhr