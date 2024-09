Kickls FPÖ bereitet Koalitionsverhandlungen vor

Wien: Österreich steht nach dem Wahlsieg der rechtspopulistischen FPÖ vor einer schwierigen Regierungsbildung. Die Freiheitlichen mit Spitzenkandidat Kickl brauchen einen Koalitionspartner - die anderen Parteien lehnen eine Zusammenarbeit mit ihm aber ab. Trotzdem bereitet sich die FPÖ auf Koalitionsverhandlungen vor: Einem Bericht zufolge hat Kickl sein Team dafür zusammengestellt. Die anderen Parteien müssten klären, wie sie es mit der Demokratie handhaben, sagte Kickl am Wahlabend. Bei der Abstimmung hatte seine in Teilen rechtsextreme FPÖ die meisten Stimmen bekommen, vor der konservativen ÖVP und der sozialdemokratischen SPÖ. Bundespräsident van der Bellen will nun ausloten, welche Mehrheiten es geben könnte.

