Kevin Kühnert tritt als SPD-Generalsekretär zurück

Berlin: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert tritt zurück. Damit braucht die Kanzler-Partei knapp ein Jahr vor der Bundestagswahl einen neuen Wahlkampf-Manager. Kühnert begründete seinen Rücktritt mit gesundheitlichen Problemen. In einem Brief an die SPD-Mitglieder und die Öffentlichkeit schreibt der 35-Jährige, die nötige Energie für das Amt des SPD-Generalsekretärs und den Bundestagswahlkampf brauche er auf absehbare Zeit, um wieder gesund zu werden. Auch für den Bundestag wird Kühnert im nächsten Jahr nicht noch einmal kandidieren. Generalsekretär war er seit Dezember 2021. Zwei Jahre vorher spielte Kühnert eine entscheidende Rolle, als die SPD nicht Olaf Scholz und Klara Geywitz zu ihren Vorsitzenden wählte sondern die Parteilinken Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2024 14:45 Uhr