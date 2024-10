Kenianer Nehmia Kipyeghon gewinnt München-Marathon

München: Der Kenianer Nehmia Kipyeghon hat den München-Marathon gewonnen. Er lief die etwas mehr als 42 Kilometer bei regenerischem Wetter in zwei Stunden, zehn Minuten und zwei Sekunden. Bei den Frauen gewann Asmare Beyene Assefa aus Äthiopien in 2:29:44. Athleten aus Kenia und Äthiopien dominierten die Spitzenränge, neun der zehn besten Läufer bei Frauen und Männern kamen aus einem der beiden Länder. Der München-Marathon ist mittlerweile der fünftgrößte in Deutschland. In diesem Jahr waren insgesamt 26.500 Teilnehmer gemeldet. Die volle Distanz bestritten knapp 900 davon, die übrigen liefen einen Halbmarathon oder zehn Kilometer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2024 13:00 Uhr