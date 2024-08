Keine Verunreinigungen bei Trinkwasser in Mechernich gefunden

Mechernich: Nach dem Verdacht auf eine Verunreinigung des Trinkwassers in der nordrhein-westfälischen Stadt haben die Behörden Entwarnung gegeben. Es seien keine chemischen Stoffe gefunden worden, so ein Sprecher der Stadt. Auch biologische Stoffe konnten weitestgehend ausgeschlossen werden. Den Einwohnern wird dennoch empfohlen, das Wasser vor dem Verzehr abzukochen, bis weitere Analysen durchgeführt wurden. Die Ergebnisse sollen Anfang kommender Woche vorliegen. Weil das Wasser auch von einer Bundeswehr-Kaserne genutzt wird, war zwischenzeitlich über einen militärischen Sabotage-Akt spekuliert worden. Auch am Standort Köln-Wahn hat sich der Manipulationsverdacht nicht bewahrheitet. Untersuchte Wasserproben wiesen keine Kontamination auf, so die Bundeswehr. Der Stützpunkt war vorgestern vorübergehend abgeriegelt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2024 18:00 Uhr