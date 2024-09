Keine schweren Hochwasser-Schäden in Bayern

München: Die aktuellen Unwetter haben in Bayern keine schwereren Schäden verursacht. Das teilte der bayerische Umweltminister Glauber mit. Er äußerte sich mit Blick auf große Niederschlagsmengen und den Starkregen, die in den vergangenen Tagen insbesondere in Österreich und Osteuropa zu Hochwasser mit verheerenden Folgen geführt hatten. Glauber betonte, die Bilder mahnten dazu, Hochwasserschutz in allen Landesteilen mit höchster Priorität voranzubringen. Für Bayern verwies der Umweltminister auf das neue System "Hochwasser-Check". Es sieht langfristige Beratungen der Kommunen zum Hochwasserschutz vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2024 16:00 Uhr